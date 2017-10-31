44％民眾贊同蔡總統兩岸政策 國民黨批：假民調

2017-10-31 14:27

〔記者施曉光／台北報導〕「兩岸政策協會」昨日發布民調指出，有四十四．八％的民眾贊同蔡英文總統的兩岸政策，今天引來國民黨發言人黃健豪召開記者會質疑，指該民調機構負責人與民進黨關係匪淺，不僅民調抽樣方式令人質疑，整篇民調形同替執政黨擦脂抹粉，淪為政黨文宣，根本就是一份毫無公信力的「假民調」，令人不齒。

黃健豪指出，「台灣民意基金會」於二十三日公布蔡英文兩岸關係表現民調，其中有五十二％不滿意，僅有三十六％表示滿意，但一週後的「兩岸政策協會」民調，居然就有四十四．八％的民眾最支持蔡英文兩岸關係主張，前後一個星期時間，兩份民調結果竟南轅北轍。

此外，黃健豪指出，根據「台灣競爭力論壇」十六日發布的民調數據，民眾對於藍綠政治人物中，誰有能力妥善處理兩岸關係，獲得最多支持是國民黨主席吳敦義（二十四．一％），其次是台北市長柯文哲（二十．四％），第三名為行政院長賴清德（十五．六％），最後才是蔡英文（十二．一％），誰最有能力處理兩岸關係，大家心知肚明，民進黨不該透過假民調來欺騙國人。

黃健豪說，「兩岸政策協會」民調根本沒有真正呈現出蔡政府兩岸政策的最大盲點，而蔡政府所謂的「維持現狀」根本不承認「九二共識」，導致兩岸僵局至今未能解決，根本只是用來裝飾、騙選票的工具，更是假的維持現狀。