一例一休再修法 蔣萬安批「精神錯亂、自打臉」

國民黨立委蔣萬安批評，行政部門如今又說要修一例一休是精神錯亂。（記者鄭鴻達攝）

2017-10-31 14:12

〔記者鄭鴻達／台北報導〕行政院拋出一例一休五大修法方向。國民黨立委蔣萬安表示，他堅決反對鬆綁七休一、縮短輪班間隔及放寬加班時數。他也說，過去行政官僚隻字不改強硬通過修法，如今又回過頭來說要改，簡直是精神錯亂，他很同情行政官僚得自打臉。

實施不到1年的一例一休，在閣揆賴清德接任後，行政院一改先前絕不修法的態度，並拋出五大修法方向，包含放寬七休一、休息日加班工時與加班費改核實給予、特休假可遞延1年、加班上限可從46小時提高至54小時、11小時輪班間隔經勞資協商可縮短為8小時。

蔣萬安接受電台主持人黃光芹專訪指出，對於此五大修法方向，他支持休息日加班費核實計算及特休假展延1年，但堅決反對其他三者，如七休一與一例一休無直接相關，一例一休會有問題，就是自創休息日所致。

蔣萬安強調，若將11小時輪班間隔縮短，會造成勞工休息不足，若真放寬，「他會不太敢搭長途客運」，且放寬加班時數上限，也會造成勞工過勞。

黃光芹問是否覺得民進黨在一例一休政策又轉彎。蔣萬安說，現在又修法，讓他覺得行政官僚精神錯亂，當初堅持一字不改，強硬通過（修法）後，又回過頭說這政策不對應該要改，讓他很同情行政官僚得自打臉。

最後，蔣萬安呼籲民進黨對一例一休政策能充分論述，理性討論，切勿重蹈先前修法的覆轍，黨團也將就此討論，研擬出自己的修法版本。