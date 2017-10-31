王金平首度質詢賴揆 「照樣」讀稿批民進黨便宜行事

立法院31日進行總質詢結束，行政院長賴清德與最後一位質詢立委王金平握手。（記者黃耀徵攝）

2017-10-31 14:01

〔記者彭琬馨／台北報導〕前立法院長王金平今首度質詢行政院長賴清德。王金平在質詢稿中提到，民進黨以多數席次便宜行事，造成朝野不和諧、社會不團結，議事也無法順利推動；王金平並強調，台灣絕大多數人都來自中國，「都是中華民族的一份子」，不會因政治因素不認祖歸宗；他強調，認宗能讓我們更拉近彼此，這才是真的愛台灣。

前立法院長王金平今排定以本會期最後一位總質詢立委上台質詢行政院長賴清德，王金平以一貫讀稿風格，此次30分鐘的質詢中，準備了長達21頁的質詢稿。

王院長首先提到，社會原本期待民進黨再執政，朝野會更和諧，但事實上卻事與願違，朝野衝突對立更加劇烈；他認為，朝野互信不足是衝突惡化的原因之一，王金平也呼籲民進黨，「多數席次只是人民有限時間的託付」，若以為多數席次就能便宜行事，必然壞了規矩、傷了和諧。

王金平表示，蔡總統在國慶演說中提到，盼邀請各政黨代表，就憲政改革交換意見，此舉雖能促進朝野和諧，但因目前國內主要政黨間缺乏互信，建議蔡總統應先分別與不同主要政黨，針對國家重大問題進行雙邊會談，以凝聚雙方初步共識，跨黨派間的討論才可能聚焦。

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