北市長選戰「不說死」 蔣萬安小鞭柯P敬老金政策

對於參與台北市長選戰與否，國民黨立委蔣萬安持開放態度。（記者鄭鴻達攝）

2017-10-31 13:51

〔記者鄭鴻達／台北報導〕對於台北市長選戰，國民黨立委蔣萬安今指出目前無任何規劃，但也不能現在就說死，對此持開放態度。對於台北市政，蔣表示有選民向他反應不滿台北市長柯文哲取消重陽敬老金，這不是在乎那1500元，而是對長者的尊敬。

蔣萬安今接受POP Radio電台主持人黃光芹專訪，並談及台北市長選戰議題。對於是否參與2018年台北市長選戰，蔣萬安重申對此目前無任何規劃，但對任何事都持開放態度，不能現在就說死一定會或一定不會怎樣。

蔣萬安進一步說明，不管參選與否，民眾的聲音都很重要，他跑選區時，有許多長輩對台北市政府取消重陽敬老金很不滿，其他縣市都維持發放，對他們來說，不是在乎這1500元，而是心理的感受，是對長者的尊敬。

對於國民黨對台北市、台中市等市長選戰人選有內定的傳聞，蔣萬安強調，黨主席吳敦義從未與他直接談過此事，而父親蔣孝嚴，也一向尊重他仔細思考過的重大決定，僅要他可以開始好好思考（台北市長選戰）。

對於前閣揆張善政、前立委丁守中、台北市黨部主委準主委鄭麗文、台大教授李錫錕等泛藍陣營可能人選，蔣萬安表示張民調贏柯P，丁是優秀的政治前輩，鄭願意參選也非常好，而李則是對年輕學子有吸引力，有人願意出來選，都代表黨內人才濟濟。