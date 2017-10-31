歷任總統防彈座車 老李愛凱迪拉克、扁任內採購多輛

2017-10-31 13:37

〔記者羅添斌／台北報導〕國安局新購的A8L SECURITY防彈總統座車已經運抵台灣，資深官員今天說，回顧歷任總統使用的防彈座車，身材高大的前總統李登輝最愛凱迪拉克防彈座車，前總統陳水扁任內購置多款防彈座車，而前總統馬英九並無特殊喜好，視警衛室安排而定。

資深官員指出，前總統李登輝任內，是在1995年開始採購防彈座車，當年買了2款防彈車款，分別是雪佛蘭廂式防彈車以及凱迪拉克轎車式防彈車，官員回憶說，老李搭凱迪拉克防彈車的次數比較多。

官員說，李登輝總統任期結束前，因面臨第10任總統大選，國安局提前至1999年就開始採購新型的防彈總統座車，供新任總統使用，國安局當年採購的則是新款的雪佛蘭廂式防彈車及凱迪拉克轎車式防彈車。這2款防彈座車的主人，是在大選中勝選的陳水扁。

但陳水扁任內民眾抗爭事件頻頻發生，基於維安考量，資深官員說，國安局在2004年一口氣買了3款、4輛新型防彈座車，包括2輛福特廂型防彈車、一輛林肯加長型轎車式防彈車，以及一輛BMW760型轎車式防彈車，其中，林肯加長型驗BMW760轎車式防彈車，都是因應319槍擊案後為了強化特勤安全而採購。

陳水扁總統任期末期，國安局因應總統大選，將有新的總統產生，也需要新的防彈總統座車，因此在2007年分別採購福特E-350型廂式防彈車，以及林肯加長型轎車式防彈車各一輛，供新任總統座車使用，馬英九勝選後，也就是這兩款新式防彈座車的主人，但資深官員說，馬英九並不關心是一般座車還是防彈座車，一切尊重警衛室的安排。