勞基法將改14休4？ 林美珠：媒體報導

行政院長賴清德（左）、勞動部長林美珠（右）今天（31日）至立法院列席備詢。（記者黃耀徵攝）

2017-10-31 12:55

〔記者彭琬馨／台北報導〕勞動部今將提出勞基法修法方向，一例一休再度成為立委質詢焦點。國民黨立委陳宜民質疑，媒體報導，政院的修法版本可能將7休1改為14休4？勞動部長林美珠沒鬆口，僅強調這是「報章雜誌的詮釋」，在討論過程中的確有徵詢相關單位意見，原則上希望7天有2天休息，若企業有困難，會採取較彈性的作法，但還是希望以充分休息為原則。

行政院長賴清德今赴立法院備詢，被立委問及攸關900萬勞工休假的一例一休政策。國民黨立委陳宜民指出，總統蔡英文參選期間與工鬥團體座談時曾表示，若損害勞工權利絕不會砍7天假，但經過2016年，一整年的討論後，7天假最後還是砍了；陳宜民強調，盼蔡總統能遵守競選承諾。

對此賴清德回應時表示，目前都還在聽取立委與各界意見。

民進黨立委江永昌則認為，去年勞基法修法時，在保障勞工權益與給予資方彈性間就已經無法兼顧，質疑今年修法沒有好結果「可能造成更大傷害」；江永昌也提到，去年勞基法修正後，OECD統計的全年工時，台灣由全球第三高下降到全球第六，「今年年終可能會更好」，若此時行政院推動勞基法修正，相關成果可能付之一炬。

江永昌也質疑，各產業樣態太多元化，要讓勞基法適用到所有產業很困難，但此次修法將造成勞工權益倒退；他認為，舊的勞動條件不應再更動，應思考透過提供企業賦稅優惠或減免，降低企業增加的加班費支出成本，藉此同時保障勞工與企業權益。

賴揆答詢時強調，無論是總統或社會輿論，對於這次修法的要求都是「彈性」，修改所得稅法或以其他法律解決賦稅問題，無法達到鬆綁法律的目的；賴清德強調，降低企業成本不是此次修法目的，增加企業與勞工的加班時數彈性安排，才是此次修法的主要考量。