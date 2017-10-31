再談重陽濺血事件 柯：95％的計畫執行沒有問題

2017-10-31 12:31

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市政府社會局、工務局28日上午舉辦重陽登山活動，卻發生民眾推擠導致流血意外。台北市長柯文哲今上午表示，昨已召開檢討會議，針對動線規劃、指揮系統等都有重新檢討。對於有許多外縣市民眾跑來領贈品，柯表示在實務上很難做到參加活動還要核對身份；他也否認活動是為選舉造勢，並指活動是出於善意，扣掉北安國中發放彩券出問題，95%的計畫執行沒有問題。

柯文哲上午出席文山區行動市政會議後接受媒體聯訪，他表示重陽節當天來的人太多，單一局處就受不了，禮品是工務局、環保局跟台北市自來水處3個單位共同負擔，本來就有編列市政宣傳費用，單一局處沒有辦法支應，攤給3個局處就可以，昨天問過3個單位的首長，大家就一起負擔、一起解決掉。

對於議員要求點名社會局長許立民應就責下台，柯對此則說，昨天的檢討會議有個地方沒有解決，過去5年舉辦同樣活動，最多3300人參加，當初預估準備7000份禮品應該沒有問題，而且當天早上還下雨，結果來了超過3萬人，超過原先估計、過去的10倍，這也是昨天檢討會議中還留個尾巴沒有解決，未來這種活動來的人數如何預測或是控制，還需要處理。

現場媒體詢問，是不是因為禮品太好才會吸引這麼多人？柯認為禮品多好會吸引多少人沒有科學根據，能解決的先解決，有些還需要進一步研究，他坦言慢慢發現政治還是專業，每天遇到的問題當中，很多還是要回歸專業解決。

至於當天很多外縣市民眾跑來參與，最後卻要花台北市預算解決？柯坦言如果辦一個活動還核對身分證，說你是新北市的不可以領禮品，實務上有困難，這也是一個問題。

對於外界批評重陽節活動是選舉動員，柯文哲今受訪再度澄清，這不是選舉造勢，重陽節讓老人高興一下，整個計畫大家是出於善意，但結果不好，後來想起來整個計畫執行95%沒有問題，是北安國中發放摸彩券那個地方有出問題，那個扣掉之外，其他沒有問題。

稍早社會局長許立民受訪表示，將由工務局統一統籌，這一兩天內就會公布補償禮品的內容跟發放方式。