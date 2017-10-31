捕蜂捉蛇誰來管 立委、民團批動保事多錢少

台灣動物社會研究會呼籲，野生動保應設置專責單位處理。（記者鄭鴻達攝）

2017-10-31 12:01

〔記者鄭鴻達／台北報導〕對於「捕蜂捉蛇」業務，台灣動物社會研究會指出，地方農業單位現下人力、預算捉襟見肘，無力承接，但也不應便宜行事放到消防系統，自然保育工作要做這麼多事又不給錢，是不合理的。

台灣動物社會研究會與民進黨立委林淑芬召開記者會，針對自然保育、野生動物通報案件系統與處置、救傷、檢舉、收容通報案系統、制度等議題，進行探討。

研究會主任陳玉敏指出，全國負責野生動保業務人力僅39人，九成縣市僅1到2人，更有7個縣市無專職人員，且中央、地方野生動保經費逐年遞減，林務局相關預算去年度僅有1.17億元，業務卻逐年遞增，然相關案件卻有近10萬件。

陳玉敏建議，中央應設置專線，讓遭遇野生動物者第一時間得以判斷，行政院長賴清德先前對補蜂捉蛇業務的說法是反映出地方承接能力有問題，但不應再繼續便宜行事，將業務放到消防系統，希望能討論如何建置專責處理系統。

林淑芬說，台灣缺乏該如何面對野生動物的教育，且地方農政單位人力又極度缺乏，消防隊員一年接上萬件「人與動物衝突」案件，當然精疲力竭，然「野生動物保育法」並未對此權責有明確區分，應有具體的修法。

林務局副局長廖一光表示，野生動保工作一直是地方自治事項，局內有與地方單位密集檢討，也有努力爭取預算，中央補助也提供地方保育人員、消防人員參與專業講習，並訂有捕蜂捉蛇開口委外契約注意事項，供地方政府參用。

對於野生動物的收容，廖一光表示，法律規定不得任意宰殺野生動物，應交由專業單位處置，農委會生物研究保育中心會負責收容，特有生物研究保育中心野生動物急救站也將落成，未來有可能會升格為急救中心。

廖一光說，目前若要將相關業務從消防體系移至農業體系，現有人力完全無法從事，若真要移交只能委外進行，目前法規上尚未對野生動保有規定檢定項目，因此只能從有無相關經驗，做為簽訂委未開口契約之參考。