談亞太區域安全 日學者：中國20年內無法取代美國霸權

2017-10-31 11:57

〔記者黃欣柏／台北報導〕前美國國務院國際訪問學者、現任日本京都外國語大學國際事務學系教授竹內俊隆，今在法務部調查局舉辦的台灣亞西論壇-2017區域安全與跨境犯罪國際研討會中，分析美、中對東亞地區的影響。他認為，東亞最主要的區域安全結構，是美國的「核心與邊陲」系統，也就是以美國為核心所發展成的區域同盟結構，未來各國雖必須思考如何共處或制衡中國，但至少在未來的20多年內，中國受限於軟實力的不足，仍無法取代美國成為世界霸權。

竹內俊隆指出，中國近年因經濟、軍事實力增長而重拾民族自信，這可從習近平提出的「G2」 、「一帶一路」及「中華民族偉大復興的中國夢」等宣示或政策中看出，甚至習近平2013年間訪美時，還向美國總統歐巴馬提到「寬廣的太平洋有足夠空間容納中美兩個大國」等語，顯見中國想要主張自身在西太平洋的影響力。

竹內強調，美國在東亞地區、甚至全球都締結不少盟國，中國卻缺乏實際上的盟友，雖有部分國家為了經濟利益而與中國友好，但若發生緊張情勢，恐沒有任何國家願軍援中國；此外，中國也缺乏維持國際體系和全球秩序的制度、規則、組織與援助等，美國在此作出的貢獻則難以取代，因此在近20幾年內，他能斷言中國仍無法取代美國成為世界霸權。

不過竹內也表示，美國總統川普強調「美國優先」政策，意謂將減少對亞太事務的介入，未來也有可能與中國達成某些協議，其東亞盟國恐將面臨被美國「背叛」的窘境，美國撤出亞太的預測也可能成真，屆時肯定有其他國家想「填空補位」，最後可能演變成「日本代替美國主導東亞區域秩序」、「建立一個含美國在內的新型態多邊區域防衛組織」、「以中國為軸心、排除美國的新型態區域體系」及「中美兩國勢力平等的國際秩序體」等4種局勢。

竹內認為，在「日本國憲法」第9條制約下，日本不承認國家交戰權，也因此缺乏主導東亞的軍備實力，上述的第4種局勢，對日本及東亞多數國家而言將是「夢靨」，尤其位處中國「第一島鏈」防衛線戰略位置的日、韓，更將受中國軍事統禦威脅。以現今局勢來看，他認為各國無可避免要與中國合作，但為安全起見，日本等各國仍應維繫以美國為主的「核心與邊陲」體系，用抗衡及威嚇等方式面對中國，至於以聯盟方式遏制中國崛起則恐無益處。