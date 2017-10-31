索國政局動盪 外交部：總統訪問期間暫休兵

2017-10-31 11:56

〔記者呂伊萱／台北報導〕總統蔡英文正出訪南太3友邦，預計明天抵達索羅門群島，不料索國卻爆發政治風暴。外交部亞太司副司長藍夏禮今天表示，我國自始即注意索國政局變化，索國與我關係並未改變，總統行程也將按照原訂規劃進行，同時我方也希望索國政局儘速回穩；索國朝野亦有共識，在蔡英文行程完畢後才會處理國內議題。

索羅門群島政府近日出現人事大地震，綜合外電報導，索國內閣包括副總理兼內政部長馬朗嘉（Manasseh Maelanga）在內，已有7名內閣閣員集體請辭，索國總理蘇嘉瓦瑞面臨下台危機。而蔡英文此時出訪索國，是否將影響行程？藍夏禮今天出席外交部例會時說明，我國對於索羅門政局自始注意、並持續掌握，索國政情的確正在變化中，不過與我國關係並未改變。總統訪問行程目前也將按照原定規劃進行，同時我方也會持續注意關注相關發展。

藍夏禮表示，我方也希望索羅門政局儘速恢復穩定，相信這也是索國人民期待。他也說明，內閣制國家發生不信任案都是可能的，台索邦交30餘年，我方與各界都有來往，雙邊合作計畫也都在推動中。目前就我國了解，索國朝野一致認為我國總統訪問相當重要，他們的共識是希望在接待蔡英文的行程完畢後，再處理國內議題。

另，蔡英文今天在馬紹爾國會演說時，當場宣布台灣即將給予包括馬紹爾在內的南太6友邦免簽證待遇。我國南太6友邦包括吐瓦魯、吉里巴斯、諾魯、馬紹爾、索羅門與帛琉。藍夏禮今天說，雙邊經過事先談判與規劃，總統今做出「改善兩國人民簽證待遇」的政策性宣示，將是改善雙邊實質合作關係的基礎。但未來執行細節，將在總統訪問結束後，繼續研究、再適時對外宣布。