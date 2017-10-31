民進黨公布第七代發言人 主播、記者、太陽花世代接棒

民進黨公布第七代發言人，右起青年部副主任何孟樺、客家部主任鄭朝方、中國部副主任林琮盛。（記者蘇芳禾攝）

2017-10-31 11:48

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨今天宣布「第七代」發言人名單，由客家部主任、前主播鄭朝方、中國部副主任林琮盛、青年部副主任何孟樺接棒，3人分別代表客家、兩岸事務、青年族群。民進黨副祕長徐佳青也預告，未來會有更堅強的陣容推出，請大家拭目以待。

民進黨今天召開發言人群改組記者會，主打「棒棒都強棒」。徐佳青表示，民進黨過去沒有常設發言人，所以多由新聞部主任兼任，第一代發言人鄭文燦現在已經是桃園市長，第二代發言人蔡其昌現在是立法院副院長，她自己則是第三代。她也感謝即將投入地方選舉，今天正式請辭的兩名發言人張志豪、吳沛憶為黨的付出。

新任發言人鄭朝方曾任人間衛視新聞主播、人間衛視文學訪談節目《知道》節目主持人，多才多藝的他，曾於2008年入圍金曲獎最佳作詞人獎、最佳客語專輯獎等2項提名，2009年以《髻鬃花香》獲得加拿大品牌調香大賽首獎，2012年主持環宇廣播電台《山與山的對話：好好聽客家》，入圍年度金鐘獎2項提名，並拿下廣播金鐘獎《非流行音樂節目獎》。

今年37歲的鄭朝方文藝氣息濃厚，卻是出身新竹政治世家，父親為前新竹縣長鄭永金，被總統蔡英文欽點出任客家部主任，因此又兼任發言人，外界好奇民進黨在新竹縣的政治布局。對此，黨務人士說，鄭朝方是一顆活棋，先任發言人，要怎麼運用都適合。

第二位新任發言人林琮盛今年39歲，曾任聯合報、旺報的駐中國特派記者，台南市新聞及國際關係處專門委員，未來將負責兩岸、國際方面的發言。

林琮盛說，他在中國駐點6年，給他很多成長機會，20年前他是民進黨的青年軍，20年後站在台上當發言人，這表示民進黨培養年輕人很有制度，也很有接班意識。

第三位新任發言人何孟樺是清大社會所畢業，目前是民進黨青年部副主任，在學生時期曾參與太陽花學運，也是清華大學研究生協會會長。1989年出生的何孟樺，今年才28歲，她表示，未來希望把年輕人聲音帶到黨內。