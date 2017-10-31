人事案紛傳 吳澤成︰派令到前專心宜蘭縣政

宜蘭縣代理縣長吳澤成（中）今在縣府主持縣務會議。（記者林敬倫攝）

2017-10-31 11:36

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣代理縣長吳澤成證實因行政院有人才需求將卸下宜蘭縣長職務，外界盛傳，吳將入閣接任政務委員，宜蘭縣長則由前中油董事長陳金德代理；吳澤成在今日的縣務會議中提醒府內同仁，人事案外界猜測眾多，但要等到派令下來才算數，在這之前縣政一刻不能放鬆。

明年底地方大選逐步接近，外界盛傳，民進黨為了明年的選舉做準備，有意延攬陳金德取代吳澤成代理宜蘭縣長，陳藉此順勢參選下屆宜蘭縣長，吳澤成則將高升中央，台電、中油董事長、監察院監委、內政部長及政務委員等職位都被點名。

吳澤成日前證實因行政院有人才需求，確實可能離開宜蘭，行政院長賴清德上任後一直有與他接觸，只是離開的時間點和要去接任哪個職位都還不確定，至於行政院方面則傳出這週將宣布人事案，今天縣政府召開的縣務會議，很可能是吳澤成最後一次參與。

吳澤成於會議中提醒府內同仁，外界對人事案的猜測，希望同仁不要受影響，一切要以派令為主，人民每一天都等著縣府做事，不要因為傳聞造成心理上與工作上的影響，每一分每一秒都要做好每一件事，一刻都不能放鬆。

至於宜蘭縣副縣長朱壽騫的未來動態，他則表示，他接任之初就確認11月底要離開，在擔任副縣長期間辦理全運會是甜美的回憶，在縣長領導之下，全運會才能如此成功。