民調落後 陳景峻：整合後3個月內可趕上

2017-10-31 11:36

〔記者沈佩瑤／台北報導〕明年新北市長選舉，藍綠陣營對此最大票倉都志在必得。根據媒體最新民調顯示，若明天投票，陳景峻與侯友宜對決只得到10.4％的支持度，大幅落後侯友宜的63.6％。對此，陳景峻認為，難以理解民調的基礎為何，但在民進黨整合之後，2、3個月內時間應可趕上。

根據「旺旺中時媒體集團」最新民調發現，現任副市長侯友宜呈現一馬當先態勢，不但以45.2％的支持度強壓前台北縣長周錫瑋的17.1％。如與民進黨檯面上最強的前行政院長蘇貞昌捉對廝殺，也以45.9％比31.5％取得領先地位。

此外，如果明天投票，表態爭取競選新北市的台北市副市長陳景峻只得到10.4％的支持度，大幅落後侯友宜的63.6％。

陳景峻上午出席文山區行動市政會議前接受媒體聯訪，他認為民調起起落落，不要太在意，侯副市長掌握行政資源，且在新北已經7年，民調的領先當然可以理解。

話鋒一轉，陳指出，這民調是用什麼標準作徵詢？應該要好好觀察一下民調的基礎，顯現的是知名度，而不是說未來民進黨能力或是領導的能力。不過他也坦言，自己的民調「在民進黨徵召之前，不可能趕得上，但整合後2、3個月一定可以趕上」，到時就是比政策、執行力、領導力、魄力，或是比行政經驗，他自認沒有問題。

民調由旺旺中時媒體集團委託艾普羅民調公司於10月27至29日進行，有效樣本數1,009人，在95％信心水準下，抽樣誤差正負3.1個百分點。