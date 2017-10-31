2500萬防彈總統座車抵台 11月底交總統警衛室使用

總統蔡英文奧迪A8L座車。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-10-31 11:15

〔記者羅添斌／台北報導〕政府資深官員今天透露，國安局向奧迪公司原廠訂購、價格高達2500萬元的防彈總統座車，已在日前運抵台灣，目前正在進行領牌、初驗複驗的驗車作業當中，預計11月底就可正式交車，並由總統警衛室依任務使用。

蔡英文總統及副總統陳建仁的警衛車隊，國安局都採用奧迪車廠的A8L車款，基於總統防彈座車若與警衛車隊外觀一致，在執行任務時可以具有極高的偽裝效果，確保警衛對象的行動運輸安全，國安局因此向奧迪原廠訂購一輛A8L SECURITY等級的防彈座車，防護等級還提升為VR9等級，除可抵擋M16步槍或是7.62口徑各型槍枝外，還具抗爆功能，包括各型手榴彈在內。

資深官員說，防彈總統座車，在國安局特勤中心內部稱為「安全防護車」，歷任總統都有使用，國安局目前控管的安全防護車共計有5輛，包括轎車式2輛，廂式3輛，但因為使用均達9年以上，機件的穩定性低，且維保零料件取得不易，因此採購新式安全防護車以執行特勤任務。

資深官員今天表示，這輛A8L SECURITY級的防彈座車，已在日前運抵台灣，在台北港進行相關的進口申報作業當中，預計本週將運到中部的驗車中心進行各項初驗及複驗程序，等到驗車符合要求之後，才會撥款交車，這輛A8L SECURITY級的防彈座車的產權，才會由車商移交為政府所有。

官員說，依照相關程序所需時間來看，預計要到11月底才會正式交車，屆時這輛要價高達2500萬元的防彈總統座車，將交由蔡總統「永和警衛室」使用。