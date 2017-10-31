江啟臣宣布參選台中市長：尊重國民黨初選機制

立委江啟臣宣布參選台中市長，但將尊重國民黨黨內初選機制。（記者歐素美攝）

2017-10-31 11:03

〔記者歐素美／台中報導〕立委江啟臣今天宣布將參選台中市長，由於國民黨立委盧秀燕在他之前即宣布參選台中市長，兩人是否協調過？江啟臣表示，兩人並未協調過，未來將尊重黨的初選機制，無論形式如何，以市民的勝選為最大考量。

媒體詢問為何拖到現在才宣布參選？江啟臣表示，國民黨登記的時間都還沒有出爐，過去一年多來都在傾聽、規畫、準備，「其實這就是我的節奏，我的節奏就是大約是這個時候」，這是攸關市民未來的一件事情，應該有負責任的準備，強調不問選戰結果如何，會秉持自己的初心，強調自己有充份準備及信心，這不是個人勝負，而是政黨政治的契機。

因盧秀燕也宣布參選，外傳盧秀燕是經國黨高層授意才宣布參選，而且之前的民調都比江高，如果黨內初選採用民調，未來如何因應？江啟臣表示，還是會尊重黨的機制，但目前還是一無所悉。時間到了，黨中央會有規劃及機制產生。他表示，宣布參選，高層完全沒有跟他談到這件事情，強調民眾的需要，鄉親的期待，我一定全力以赴。

外界認為他和台中市長林佳龍的學經歷很像，江啟臣對此表示，做為國民黨的中生代，在必要的時候應該站出來，給民眾一個選擇。和他與林佳龍學經歷很像的人很多，若要說兩人不同，主要是心態及態度不一樣，還有「我比他年輕，土生土長，一個國民黨、一個民進黨」，強調兩人還是有差別，重點是對這個城市的治理及未來發展的規劃是否用心、同理心、正確的心態，市民的心是雪亮的，會用這個做選擇，不會用背景做選擇。

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