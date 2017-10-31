參選新北市長支持度高 侯友宜：民意如流水

新北市副市長侯友宜今天出席松年大學活動時，被問到下屆新北市長選舉議題，他表示，民意如流水，現在支持度高並不代表以後。（記者賴筱桐攝）

2017-10-31 10:53

〔記者賴筱桐／新北報導〕被視為2018新北市長選舉藍營熱門人選的新北市副市長侯友宜，雖未正式表態參選，但近來市政行程增多，各項民調支持度高。侯友宜今天受訪表示，民眾不太喜歡這麼早談選舉，尤其民意如流水，現在支持度高並不代表以後。

侯友宜今天出席新北市松年大學群星會活動時，被問到關於下屆新北市長選戰議題。媒體轉述台北市副市長陳景峻說法，指侯友宜因掌握行政資源7年，民調才會贏。

對此，侯友宜回應，陳景峻在台北市當副市長，只要把副市長份內工作好好表現，民調也一定會高，大家各自在自己工作崗位上，做自己應盡的責任。

媒體追問，為何遲不成立競選辦公室，是否擔心成為箭靶？

侯友宜表示，民眾不太喜歡這麼早談選舉，選舉是明年的事情，尤其民意如流水，現在支持度高並不代表以後。他舉例，行政院長賴清德現在民調比蔡英文總統高，是不是代表賴清德在2020年就會參選總統？每個人把當下工作做好，才是最重要的事情。

是否感到壓力大？侯友宜說，每個人把角色做好才是應盡的本份，這個無關壓力，工作本來就是有壓力，要承擔、負責、勇往直前，因此副市長份內的工作，不管扮演任何角色，他都會全力以赴。