救國團是否為國民黨附隨組織 馬吳質疑黨產會

2017-10-31 10:40

〔記者施曉光／台北報導〕在行政院黨產會認定救國團是否為國民黨附隨組織，尚未做出結論之前，曾經擔任國民黨主席的前總統馬英九與國民黨主席吳敦義今天上午出席救國團六十五週年團慶活動，兩人同聲為救國團喊冤，馬英九致詞時當場鼓勵救團國「依法奮戰到底」，吳敦義雖然致詞時未提敏感問題，但會後受訪時批評黨產會要把救國團認定為國民黨附隨組織，不完全合理，也非完全合法的指控，應該檢討。

馬英九表示，救國團不應該受到在法治國家當中所不該有的委屈，我國憲法保障私有財產，未經法院判決，任何人都不得剝奪，他並以已故前救國團主任蔣經國的話，時代考驗青年，青年創造時代，期許救國團以無比堅毅的勇氣、三代台灣青年受惠的史實，證明救國團締造亮眼的成果。

馬英九最後強調，救國團幫助他充實國際經驗，讓他的年輕時代沒有空白，「還交了第一個女朋友」，因此他要對救國團說，「救國團，台灣有你們真好﹗」

被司儀以「前副總統」身分介紹的吳敦義致詞時只提自己過去與救國團的淵源，指出過去他接受救國團栽培，成為志工，到了現在已是終身團員，並祝賀救國團生日快樂，「中華民國要永遠莊敬自強，國泰民安。」

不過，在離開會場受訪時，吳敦義表示，雖然當年救國團接受總政戰部補助，但近三十年來是在前主任李鍾桂接任後，自立更生，還收一些成本費，以教育、服務、公益等業務為主，轉型後就不再接受政府補助。

他還說，所謂黨產會說要把救國團當成國民黨附隨組織，太過勉強了，不完全合理，也不是完全合法的指控，應該做檢討。

目前為救國團名譽理事長的李鍾桂則說，救國團每年接受政府、社會團體的表揚，是一個善良、優質的團體，「何忍傷害這個良好的團體﹗這是我們不願看到的﹗」

李鍾桂表示，救國團面對風風雨雨，要如已故的聖嚴法師所說，當問題來時，要面對、接受、處理並解決，依照政府法規，以法、理、情面面顧及，解決問題，迎接挑戰。