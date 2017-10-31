稱「有太多人勸進」 江啟臣宣布參選台中市長

國民黨籍立委江啟臣稱：「有太多人勸進我出來承擔」，擬於今天宣布參選台中市長。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-10-31 09:56

〔即時新聞／綜合報導〕2018年九合一選舉逼近，有意投入縣市長選戰的政治人物，也紛紛開始表態，國民黨立委盧秀燕日前已向黨中央表達參選台中市長的意願，而立委江啟臣也稱：「有太多人勸進我出來承擔」，擬於今天宣布參選台中市長。

據《聯合新聞網》報導，國民黨內部傳2018年台中市長選戰將由盧秀燕或江啟臣出戰，而盧日前已公開表達參選意願；對此，立委江啟臣在接受《聯合新聞網》採訪時表示，有越來越多人勸進他參選市長，這代表著一股對林佳龍施政不滿的民意，江啟臣透露：「是時候宣布參選了！」

對於現任市長林佳龍的施政表現，江啟臣直言，如果林佳龍做得很好，盧秀燕也不會表態參選，但今天大家都出來了，每個決定參選的人背後都代表一股民意，這也表示人民對林的政績不滿意，江啟臣強調：「台中就是我的家，我希望他更好，這不是只有我選舉的地方」。

江啟臣也向媒體發布訊息，準備在今早10點於台中市的服務處邀請媒體茶敘，擬在此宣布參選台中市長。

國民黨中常會日前將通過黨主席吳敦義核定的「中央提名協調小組」成員名單，由副主席兼秘書長曾永權擔任召集人，雖然小組尚未正式開會，不過傳出藍營對台中市長提名人選已有具體共識，鎖定立委盧秀燕、江啟臣兩人，並將向黨中央提報不辦理初選，將透過民調二擇一。