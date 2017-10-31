馬紹爾僑宴 僑委會委員長吳新興未現身

蔡英文總統今早與馬紹爾僑胞早餐會（特派記者鍾麗華攝）

2017-10-31 08:39

〔特派記者鍾麗華／馬紹爾31日報導〕蔡英文總統今早與馬紹爾僑胞早餐會。她致詞表示，不少台灣鄉親，是在台灣和馬紹爾建交之前、甚至是馬國獨立之前就來此經商與定居，這種橫跨太平洋打拚的勇氣，展現了台灣人最值得驕傲的精神，她非常欽佩。

不過，隨蔡總統赴夏威夷過境的僑委會委員長吳新興，今天並未現身僑宴，外交部長李大維受訪時表示，南太6個邦交國，僑委會並未設點，因此吳新興先回台北，在總統回程過境關島時，會再到關島與總統會合。

蔡總統致詞時表示，來到馬紹爾群島之前，她就知道這裡有一群台灣人在距離家鄉千里之外的國度打拚，很高興能與大家見面，看看努力打拚的台灣人。如今許多鄉親事業有成，對在地就業、經濟發展帶來重要貢獻，也積極參與駐館活動，促進台馬邦誼，她要對此表達感謝，「你們辛苦了」。

蔡總統說，明年台灣和馬紹爾群島建交就要滿20週年，放眼未來政府會當鄉親最好後盾，全力支持同鄉會運作和發展，也希望各位鄉親和政府共同努力，讓台灣和馬紹爾一起能越來越好。也期待大家常回台灣，感受台灣改變，給政府加油，她相信在外面打拚的人最能感受故鄉的美好。