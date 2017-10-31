獵雷艦案國防部神隱？ 第一金慘成最大苦主...

第一金在獵雷艦案承攬最大風險，但外界認為國防部角色卻神隱，擔憂未來政府發展新國防和綠能等產業時，可能又會出現「銀行埋單」等情況。（慶富提供）

2017-10-31 08:58

〔即時新聞／綜合報導〕慶富集團涉及獵雷艦案的爭議延燒，聯貸銀行團主辦行第一銀行成為眾矢之的，第一金董事長蔡慶年還傳出恐遭撤換，第一金在此案承攬最大風險，但外界認為國防部角色卻神隱，擔憂未來政府發展新國防和綠能等產業時，可能又會出現「銀行埋單」等情況。

根據《風傳媒》報導，第一銀行上週發澄清稿強調，慶富聯貸案是取得義大利Intermarine與Lockheed Martin輸出許可後才放行，因考量目前兩岸關係，取得輸出許可不易，因此判斷慶富有能力執行「國艦國造」，核定205億元貸款額度給慶富；聲明也指出，慶富在8月遭到檢調搜索後，銀行帳戶都被凍結，一銀會同意紓困，是為了挺國艦國造政策的落實。

不過澄清稿也表示，獵雷艦採購案因為是國防部首度以直接商購方式所訂的採購合約，沒有比照高鐵銀行聯貸案訂立三方合約，因此提供資金的聯貸銀行團在整個計畫中承擔了最大的風險。有債權銀行主管也表示，發展「國艦國造」類似高速鐵路，都屬於國家重大建設，當初國防部應該扮演類似高鐵聯貸的第三方保證角色，不是把履約保證責任讓銀行自己承擔。

至於國防部為了降低違約風險，依據《採購法》規定，在撥付預付款同時，要求慶富債權銀行提供「預付款還款保證」，慶富方面還要自籌兩成存入銀行備償專戶，讓債權銀行同意提供國防部79億元「預付款還款保證」，國防部此舉被認為是轉嫁風險給銀行團，對此國防部發言人陳中吉僅簡短回應，國防部沒有意見。