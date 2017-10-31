新北市長選舉 媒體民調：侯友宜領先陳景峻63％

2018新北市長選舉，旺旺中時民調，新北副市長侯友宜（圖）領先各可能的候選人。（資料照，記者翁聿煌攝）

2017-10-31 06:49

〔即時新聞／綜合報導〕2018年新北市長選舉藍綠都正在為誰出線角逐而頭痛，旺旺中時媒體集團最新民調結果，指現任副市長侯友宜在藍營3位可能的侯選人當中，以45.2%大幅領先前台北縣長周錫瑋的17.1％，而與綠營前行政院長蘇貞昌對壘，也以45.9％比31.5％取得領先地位。

《中國時報》報導，根據這份民調，其支持度國民黨3位可能候選人侯友宜45.2％、周錫瑋17.1％及李四川2.4％，也有11.6％與23.7％的受訪者表示都不支持或沒有意見；以政黨傾向交叉分析，侯友宜在藍選民得到57.8％認同，在綠選民得到40.6％認同，顯示通吃藍綠。

對於民進黨可能候選人，民調有4位列名，其支持度分別是蘇貞昌21.5％、游錫堃17.2％、立委吳秉叡9.6％、台北市副市長陳景峻3.9％、立委羅致政3％。

民調也以侯友宜跟蘇貞昌對壘為調查，則侯以45.9％領先蘇的31.5％，在年輕族群部分，更以54.9％大幅領先蘇貞昌的24.8％；若是跟「水牛伯」游錫堃對戰，則侯以49.9％領先游的28.3％；若是跟陳景峻一戰，則陳更落後63.6％。

這份民調是委託艾普羅民調公司於10月27至29日進行，有效樣本數1,009人，在95％信心水準下，抽樣誤差正負3.1個百分點。