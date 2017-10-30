捕蜂捉蛇誰負責? 緊急歸消防 非緊急歸農政

2017-10-30 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕行政院秘書長卓榮泰今（30）日召開捕蜂捉蛇業務責任歸屬會議，會中聽取各縣市消防單位對捕蜂捉蛇業務的現況與看法。最終討論結果，若情況緊急，由消防因應；非緊急狀況則由農政單位處理。

據《中央社》報導，對於前行政院長林全拍板將捕蜂捉蛇業務回歸農政單位，行政院長賴清德日前表示，若將捕蜂捉蛇業務交給農委會，因人力缺乏，最終必要委外，造成機動性不足。

由於目前各縣市捕蜂捉蛇的做法不同，行政院認為捕蜂捉蛇屬地方自治事項，各縣市做法不一，應對各地方制度予以尊重。與會人士表示，當消防接獲通報後，可依狀況輕重緩急，優先考量民眾安全，一般非緊急狀況由農政單位負責；若情況緊急，由消防因應。

民國107年起農委會將補助各縣市農政單位1.3億元，以分攤捕蜂捉蛇業務。各縣市可以委外方式委託民間專業工作者與義消協助。

據《蘋果日報》報導，「消防員工作權益促進會」今日也在會議場外抗議並提出訴求，要求會議開放並讓基層參與意見表達、明年起消防單位不再承接「捕蜂捉蛇」業務以及每年撥足4.2億元補助經費讓「捕蜂捉蛇」業務回歸各地方農政單位。

在行政院災防辦公室對此意見另闢會議後，雖歷經3個小時的意見交流，雙方仍未達成共識。「消防員促進會」認為，行政院不應認為1.3億補助款能解決各縣市蜂蛇業務，應每年撥足4.2億補助款，並拒絕任何補償、獎勵金。