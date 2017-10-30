索羅門總理將下台恐影響小英訪問？外交部：行程照常

所羅門群島（Solomon Islands）總理瑪拿西·達庫卡納（瑪拿西·達烏卡納·索加夫）於2017年9月22日星期五在聯合國總部發表講話。 （美聯社）

2017-10-30 21:22

〔記者呂伊萱／台北報導〕總統蔡英文正出訪南太三友邦，預計在台灣時間星期三抵達索羅門群島。索國目前卻爆發政治風暴，外傳索國議會將對其總理蘇嘉瓦瑞提出不信任投票。對於索國政局動盪會否影響小英訪問行程？外交部表示，情形皆在掌握中，目前行程皆按照既定規劃安排。

索羅門群島政府近日出現人事大地震，綜合外電報導，索國內閣包括副總理兼內政部長馬朗嘉（Manasseh Maelanga）在內，已經有9位部長提出辭職信，理由就是基於對蘇嘉瓦瑞的不信任。也有消息傳出指所羅門議會將提出對蘇嘉瓦瑞的不信任投票，現任內閣可能將改組、蘇嘉瓦瑞也面臨下台命運，現輿論也傳出內閣改組新部長名單。

蔡英文此行赴索羅門，預定將在台灣時間週四（11月2日）與總督卡布依爵士和蘇嘉瓦瑞會晤，也預定與蘇嘉瓦瑞共同見證台索簽署「台索警政合作協定」。對於索國內政動盪是否會影響總統訪問行程？外交部發言人李憲章表示，外交部全盤掌握情況，根據我方了解，相關情形是由於索國國內政黨角力，而總統訪問行程目前都照既定規劃安排，待明日新聞說明會時會做進一步說明。

外交人士則說，我國與索國兩邊政黨人馬都有往來，應不會有太大問題。府方人士則說，總統會晤索國總理行程未變。