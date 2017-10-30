2018角逐台北市長？蔣萬安：不排除任何可能

國民黨立委蔣萬安。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-10-30 18:49

〔即時新聞／綜合報導〕2018地方大選即將到來，國民黨立委蔣萬安頻被外界點名代表國民黨參選台北市長；他今受訪表示，現在很需要多聽聽外界的建議，依照他過去在美國矽谷擔任律師的經驗，對於未來的事情「不排除任何可能」。

蔣萬安今和同黨立委江啟臣接受《ETNEWS》專訪，主持人詢問蔣萬安，若參選台北市長，恐會被外界拿來和上次參選北市長的「政二代」連勝文做比較，變成「連勝文2號」。

蔣萬安認為，從他參選立委就有很多人提出這樣的質疑，很多耳語、攻擊，當時在他的選區已經經歷過一次檢視，他就是做自己，民眾也都看在眼裡，相信大家會知道，他願意參與公共事務，也相當有理想，選民從一開始的懷疑、質疑，到後來事實證明民眾認同、願意支持他的理念，「未來面對大選，同樣會接受更嚴格的檢驗，這是不可避免的，但我願意坦然以對。」

蔣萬安表示，很多人喜歡貼標籤，像是「政二代」、「權貴」等，但他始終相信：「屬於我的標籤，怎麼撕都撕不掉，但不屬於我的標籤，怎麼貼也貼不上來」，他也相信現在的選民很有智慧，無論媒體怎樣渲染、操作，都能看得非常清楚。

蔣萬安表示，他跑行程時，很多民眾關心他到底要不要參選2018台北市長，有人鼓勵，有人希望重心放在立法院，現在他很需要聽外界的意見和建議，對於未來的事情不排除任何可能，這也是他過去在矽谷擔任律師的經驗；而他也是這樣告訴團隊，面對很多事，不要跟他說「不可能」，未來的事很難預測，甚至未來3天的事都很難預測。