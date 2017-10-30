社會住宅包租代管 內政部促4直轄市訂優惠稅率

為鼓勵房東參加政府辦理社會住宅「包租代管」計畫，內政部今日呼籲新北、桃園、台南及高雄4直轄市，盡速訂定自用住宅的房屋稅與地價稅優惠稅率。圖為中和青年社會住宅。（圖由新北市城鄉發展局提供）

2017-10-30 15:17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為鼓勵房東參加政府辦理社會住宅「包租代管」計畫，內政部今日呼籲新北、桃園、台南及高雄4直轄市，盡速比照台北市及台中市作法，訂定自用住宅的房屋稅與地價稅優惠稅率。

內政部表示，台北市、台中市政府已完成房屋稅、地價稅可比照自用住宅稅率的自治條例草案，未來如果獲市議會通過，將可大幅提高房東參與意願。

內政部指出，為鼓勵房東釋出空餘屋轉化為社會住宅，今年度將補助6直轄市辦理1萬戶。目前台北市政府已完成招商作業，預計今年10月底開辦；新北市、台中市及台南市政府正辦理招商作業，預計今年11月底開辦；桃園市及高雄市政府預計於11月陸續上網公告徵求業者。

內政部表示，「住宅法」在今年1月修正通過，新增以「包租代管」方式推動社會住宅規範，也修正房屋稅、地價稅、綜合所得稅的優惠規定，例如每屋每月租金收入1萬元以下可免納綜合所得稅。

內政部提及，租金收入超過1萬元部分，房屋必要損耗所支出費用，可再減除60%；因房屋稅及地價稅因屬地方稅，由地方政府自行訂定減免規定，而包租代管民間空屋的方式，未來也會擴大至其他縣市辦理。