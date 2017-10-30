傳許璋瑤、戴謙分掌一銀、中油 吳澤成接政委

傳吳澤成接任政務委員。（資料照，記者簡惠茹攝）

2017-10-30 13:54

〔記者羅添斌、吳佳蓉／台北報導〕因應政府人事佈局需要，傳出多個重要職務即將調整，一銀董事長蔡慶年因慶富聯貸案將被撤換，高層矚意由行政院政務委員許璋瑤接任，中油董事長傳出可望由現任台南科技大學校長戴謙接任；行政院政務委員職缺將由宜蘭縣代理縣長吳澤成接任。

對於外傳一銀董座將換人，財政部次長蘇建榮表示，「目前都沒有消息」，並未接到蔡慶年請辭消息，也未從行政院收到任何相關指示，不知道消息從何而來。

吳澤成日前表示，他已獲徵詢入閣，屆時可能會離開縣府，行政院長賴清德在新北市參加立委舉辦的活動時，則僅以謝謝「二字」帶過。

一銀在慶富聯貸案中擔任管理銀行，遭到朝野立委指責未做好銀行查核等應盡的職責，董事長蔡慶年遭到點名要撤換，政壇也傳出將由行政院政務委員許璋瑤接掌一銀的訊息。

行政院發言人徐國勇受訪時指出，許璋瑤是擔任過主計長的優秀人才，但這項人事案現階段仍未決定及核定，行政院若有決定、核定，會向外界公布。

另對戴謙接任中油董事長部分，徐國勇今天說，戴謙校長是非常優秀的人選，「的確是列入考量的人選之一」，行政院若是核定了之後，就會對外公布。行政院到目前為止，還沒有看到經濟部送上來的公文。

至於戴謙的年紀稍長，是否會影響他接掌中油？徐國勇語帶玄機的說，年紀是一個限制沒有錯，但也有很多例外，法國等很多國家，退休的年齡都往後延了，到68、70的都有，政務官最主要的是領與決策的能力，不是運動選手，體力上是可以負擔的，人事要等核定後才會對外公布。

傳許璋瑤將掌一銀。（資料照，記者羅沛德攝）