力挺侯友宜 科技董座喊每年捐2部復康巴士

2017-10-30 13:21

〔記者張安蕎／新北報導〕今年8月間曾以紀念母親名義捐贈1輛復康巴士給新北市政府的智英科技董事長林宴臨，今天再捐出第2輛復康巴士，取名為「智英1號」，林宴臨表示，只要新北市副市長侯友宜繼續在新北市服務，他每年都會捐2輛，「直至智英16號」，力挺侯友宜參選新北市長，侯今天感動笑說，「我們一起努力！」

林宴臨的母親，今年3月92歲高齡往生，為感謝醫護人員對母親生前的照顧，林宴臨先捐贈振興醫院30萬元，並與兄弟商量，於8月14日捐贈新北市1輛復康巴士，由副市長侯友宜代為受贈，並承諾會再以公司名義捐贈。

林宴臨偕太太陳惠英及所有員工舉辦捐贈儀式，由侯友宜至位於蘆洲的公司所在地代為受贈，侯友宜並受到熱情員工粉絲的包圍合照。

林宴臨表示，復康巴士的功用不下於救護車，平日就能服務身障朋友和重度失能長輩，而新北市幅員大、人口多，需求量也大，因此只要侯友宜繼續服務，他就會繼續捐。

侯友宜表示，有賺錢的企業很多，但能像林宴臨董事長這麼有愛心真是難得，新北市復康巴士加上這次捐贈雖然有437輛，但身障朋友有16萬多人，還是不夠用，非常感謝林董和智英科技公司員工的愛心，尤其「智英1號」是雙乘坐，可以服務加倍。

一位公司資深員工表示，林宴臨不僅對兄弟有情，對員工也非常照顧，公司有超過10對夫妻檔，大家在公司立業、成家，每天中餐只要25元，便能吃到物超所值的伙食，因此員工向心力非常強。