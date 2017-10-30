世大運紀錄片首播 柯P感動頻哽咽

國家地理與台北市政府聯合製作《透視內幕：2017臺北世大運》紀錄片將於31日首播，台北市長柯文哲30日出席首映記者會致詞。（記者簡榮豐攝）

2017-10-30 13:09

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲、行政院長賴清德、行政院發言人徐國勇今天出席北市府與國家地理頻道合作的《透視內幕：台北世大運》紀錄片首播典禮。柯文哲上台致詞就頻頻哽咽，一直說自己「太感動」、「這是缺點，太容易激動」。賴清德致詞時則打趣地說，之前看到柯文哲驗收世大運跑道時跌倒感到很感動，「一個市長為了活動可以成功，身先士卒要去行銷，看他跌倒很感動。」

柯文哲致詞說，世大運是台灣以來最大的國際賽事，讓台灣有機會團結起來，大家團結克服很多難關，讓台灣人留下永難忘懷的共同記憶。他說，世大運開始前面被看衰，每天被冷嘲熱諷，最後能成功是很多無名英雄才有辦法支持。他也提到不僅市府努力辦活動，選手也盡力表現，「我到現在還是想不出來這次為什麼會得這麼多獎牌。」

賴清德致詞時說，感謝柯文哲的領導、北市府努力下成功吸引58萬觀眾進場為選手加油，讓國際看見台灣，讓台灣民眾對台灣產生信心。賴說，看到柯文哲看到紀錄片就感動落淚，就可以看得出「用情之深」。他也提到， 這次世大運宣傳也很重要，包括捷運車廂的游泳池也受到國際媒體關注，更在大家一片唱衰時就著手拍紀錄片，笑說「你（柯文哲）是會算命嗎，還是對自己特別有信心？」

媒體再問柯文哲在台上不斷哽咽，柯文哲說，你不要看世大運後來成功，每天被嘲笑、諷刺，「而且罵的人又不來幫忙！」但他說，後來世大運從「Mission impossible」到「Mission possible」，到最後「Mission accomplished」，總算結束。

而媒體詢問賴清德是否在柯文哲下台後有拍拍，柯文哲說，雙方本來就很好；至於雙方是否有聊甚麼，柯文哲說，明年台南要舉辦後壁音樂會，賴清德邀請他參加，柯回再看看有沒有空。

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