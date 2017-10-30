蔣絜安被控挑族群對立 挺她議員駁：美麗難道是錯誤？

市議員詹江村挖苦說，原住民族行政局長林日龍（右一）沒有像客家局帶動團結。（記者陳昀攝）

2017-10-30 12:09

［記者陳昀／桃園報導］桃園市客家事務局長蔣絜安月初被議員兩度「請」離議場，引發「議員欺負客家人」的風波，市議員詹江村今天質詢指出，起因是蔣絜安在臉書寫「我為客家難過」、「不要流於族群偏見」，他質疑，明明議員講的是蔣絜安個人態度問題，「為什麼要扯族群？」蔣絜安答覆說，臉書是抒發個人心情，但沒有指名道姓批評任何議員及民代，網友如何解讀自有公評，她若因為做不好挨批，願虛心接受。緊接在後質詢的市議員莊玉輝大讚蔣絜安優秀，「美麗難道是一種錯誤？」

蔣絜安10月初在市議會工作報告時，被市議員林正峰、劉茂群以態度不佳、見面不打招呼為由，接連要求離議場，事後蔣絜安臉書在臉書分享新聞，一名彭姓網友留言「欺負客家人死路一條」、「那些議員的人頭要定了」、「愛尋死个人忒多」，留言事後已刪除，但劉茂群也已將相關資料交付警方偵辦。

詹江村質疑，議員請蔣絜安離開議場，明明是因為她個人的行為與態度，蔣絜安在臉書上的言論卻挑起族群對立，明明成立這些局處是希望帶動文化發展、促進族群互相了解，局長發文卻不審慎造成衝突，「不知道那個人是不是ISIS？」

詹江村酸說：「我跟客家人求饒，我沒有刪過客家局預算，我宣誓我很支持客家局，我害怕有人要我人頭！」他還挖苦說，自己有原住民族血統，只好罵罵原住民族行政局長林日龍，不如客家人團結，「該出草都不出草！」他說，蔣絜安是不分區立委第一名、又長得漂亮，難怪網軍特別多。

「美麗難道是一種錯誤？」莊玉輝指出，蔣絜安行事認真，今年向中央爭取到2.5億多元預算，明明認真做事大家都看在眼裡，還被議員罵，「是不是太漂亮被嫉妒？」許多客家鄉親也為此怪他沒有好好相挺。