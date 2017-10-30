參選新北市？ 徐國勇：尊重黨主席徵召

徐國勇今天回應，新北、台北都是黨主席蔡英文徵召，「黨主席徵召，權力都在黨主席。」（記者鍾泓良攝）

2017-10-30 11:51

〔記者鍾泓良／台北報導〕民進黨2018新北市長參選人眾多，外傳行政院發言人徐國勇也列為人選之一。徐國勇今天回應，新北、台北都是黨主席蔡英文徵召，「黨主席徵召，權力都在黨主席。」他會尊重黨主席徵召權力，黨主席徵召了誰，身為民進黨黨員，會義無反顧地往前衝，但現在行政院，就要把目前的工作做到最好。

國民黨籍立委林為洲日前爆料，徐國勇每週都會買高鐵票回新竹，媒體問是否要提前作準備。徐國勇回應，從自己回到立院後，因為民進黨在新竹縣沒有立委，因此主席就指示到新竹服務，「我們祖先從那邊來的，更是要回去服務」；後來他到行政院應該要交給立委邱泰源，但因為邱跟新竹地緣不深，因此就由徐國勇繼續服務，但他強調，新竹縣也是黨主席徵召。

而民進黨內也傳出希望徐國勇可以在選舉「母雞帶小雞」，徐說，這是任何政黨都會做，他表示，最可以帶動的就是黨主席，至於所有從政黨員都有義務，「有大隻的（母雞）、中隻的，也有小隻的母雞，母雞有很多隻。」

而對於中油董事長傳出要找南台科大校長戴謙，徐國勇說戴謙是非常優秀人選，確實有列入考慮，不過還是要等到行政院核定才對外公布。媒體詢問，戴謙似乎年紀不符合資格，徐國勇則回，年紀是個限制，但他說法國退休年齡都往後延，甚至延到70歲；他說政務官在於領導跟決策，「因為不是運動選手，體力上負擔絕對沒有問題。」

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