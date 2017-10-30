兩岸政策協會民調：柯文哲「從墨綠變淺紅」

民調比較蔡吳柯三人的兩岸關係主張，支持蔡者最多達，44.8%、次為柯文哲獲得28%支持，吳敦義則居於末位，僅有18.3%。（兩岸政策協會提供）

2017-10-30 11:24

〔記者呂伊萱／台北報導〕兩岸政策協會公布最新民調，比較總統蔡英文、國民黨主席吳敦義與台北市長柯文哲的兩岸主張支持度，蔡總統獲44.8%支持。兩岸政策協會理事長譚耀南指出，結果最令人驚訝的是關於柯文哲的部分，因有過半泛藍支持者贊成柯的兩岸主張，更有2成7民眾認為柯的兩岸主張「偏統」，而在蔡吳柯之中，柯被認為是「最不能抵抗中國壓力者」。師大政研所教授范世平說，柯文哲已經「從墨綠變淺紅」。

兩岸政策協會今天公布「蔡吳柯兩岸主張比較！民眾買誰的帳？」民意調查結果。民調比較蔡吳柯三人的兩岸關係主張，支持蔡者最多達，44.8%、次為柯文哲獲得28%支持，吳敦義則居於末位，僅有18.3%。

民進黨立委趙天麟分析，民調結果顯示蔡英文「維持現狀」的兩岸論述獲得多數支持，但柯文哲的「兩岸一家親」竟還高於「九二共識、一中各表」，顯示一中性質的論述，在台灣已經沒有市場，親善言語的支持度還較高。

在維護國家主權與台灣利益的部分，蔡獲得的肯定度也最高，達43.2%，認為吳敦義及柯文哲主張最能維護國家主權與台灣利益者分別佔23.9%及20.8%，柯文哲居於末位。此外，民眾認為最能抵抗來自中國＼中國大陸壓力者，首位也是蔡英文，佔36.7%，其次為吳敦義的26.3%與柯文哲的22.1%。

另方面，關於蔡吳柯三人兩岸關係主張的統獨立場傾向，有60.3%的民眾認為蔡主張偏向維持現狀、33.1%認為偏向獨立、1.4%認為偏向統一。吳敦義的兩岸主張則有47.9%的民眾認為偏向維持現狀、37.0%認為偏向統一、3.3%認為偏向獨立。柯文哲的兩岸主張則有55.7%的受訪者認為偏向維持現狀、27.3%認為偏向統一、5.0%認為偏向獨立。

范世平指出，蔡與吳的結果都不意外，統獨各據一方，有趣的是認為柯文哲偏向統一的27.3%，顯示柯已經「墨綠變成淺紅」。范世平認為柯出於選戰考量，因台北市藍大於綠的結構，在太陽花學運風潮已不復見的情形下，有意識地想抓住泛藍選民，目前看來也「成功從深綠、淺綠、淺藍變成淺紅」。但同時柯也被認為是最不能抵抗中國壓力、捍衛台灣利益的人，范世平建議柯文哲應再思考他的兩岸立場和態度。

譚耀南也說，協會對於調查結果唯一訝異的就是柯文哲，因為光看數字會誤以為柯文哲是過去的國民黨或藍營，且泛藍支持者有5成2贊成柯文哲的兩岸主張，泛綠只有5點9，在交叉分析中時代力量支持者更有4成7認為柯文哲是統派。譚認為，柯目前對於兩岸政策僅有模糊講法，沒有明確的政策，「檯面上的政治人物應說清楚講明白」。

另外，有高達72.6%的受訪者認為去年520以來，中國仍對台灣抱持不友善態度，認為友善者僅佔22.2%。趙天麟說，台灣社會與「一中」疏遠，情感親中也沒有廣大地被接受，而雖藍綠極度對立，但對於中國對台態度卻一致認為「不友善」，顯示中方仍然沒有找到使台灣更接近中國大陸的終南捷徑，希望中國了解，持續的施壓並無助於兩岸開展交流。

相關新聞

民調指「墨綠」變「淺紅」 柯P：我們還是台灣人