變裝魯夫質詢 立委鄭運鵬「明年不敢了！」

鄭運鵬變裝魯夫，還戴上米老鼠帽。（記者陳宜加攝）

2017-10-30 11:07

〔記者陳宜加／台北報導〕今天是萬聖節，立委鄭運鵬在立法院交通委員會質詢時，特別實現去年約定，變裝成知名動漫人物角色「魯夫」，不僅戴上草帽質詢，臉上也化上多色彩妝，成為全場吸睛焦點。

鄭運鵬表示，為實現去年曾與媒體承諾的約定，豁出去了，但一質詢完就連忙拿起卸妝品，笑說「明年不敢了！」

立委葉宜津誇讚鄭運鵬「很帥」，並說，政治人物就是要像鄭運鵬一樣，說到做到，但笑說自己不敢承諾，因為她也是說到做到的人。