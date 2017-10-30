修通保法 邱太三：警方辦案有調閱通聯必要

2017-10-30 11:11

〔記者曾韋禎／台北報導〕法務部有意修正「通訊保障及監察法」，鬆綁調閱通聯紀錄的規範。法務部長邱太三表示，這是基於警方辦案的必要性，且僅針對不涉及通話內容的通聯紀錄，而非監聽，侵害性較小。

邱太三今列席立法院司法及法制委員會進行業務報告。國民黨立委王育敏指出，上次修正「通保法」修得太嚴格，必須是最重本刑3年以上有期徒刑之重罪，結果造成要救難、協尋時也無法調閱。法務部現在也考慮要修法？

邱太三答覆，準備修正「通保法」是基於兩因素，包括很多新的案件，例如食安、藥品當初沒列入，必須修法增補；再來是警方調查毒品、組織犯罪時，需要掌握發話地點。

他指出，現在要修的只是調閱通聯紀錄，而非監聽；通聯紀錄只是收、發話的地點，沒有侵害到實質的通話內容。希望下個月能提出修正草案，也會協調行政院、立法院盡快完成。

王育敏也質疑，兩岸共同打擊犯罪機制已停頓。

邱太三坦言，兩岸之間有管道，說得上話，但對岸內部確實另有考量；未來不會更消極，因為目前已經是低度合作。

他說，包括毒品、詐欺案件，去年520到年底的合作是0；但今年度的毒品案有3件、詐欺案4件。

邱太三認為，如果中國不想與我合作，斷絕共打機制，就是治標不治本；因為詐欺的被害人都是中國人，主嫌或出資常是台灣人，若中國不給我方指認，就無法斷根；且資金常常是匯到台灣，若不與我合作，也拿不回來。