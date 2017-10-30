福五部分影像已達要求 太空中心：12月完成所有校正

太空中心副主任余憲政說明，部分影像品質已能達到黑白2米、彩色4米的要求，預計12月完成所有校正作業。（資料照，國研院提供）

2017-10-30 10:37

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣首顆自主研發的遙測衛星「福衛五號」上月發生拍攝影像失焦問題，引起外界關注，科技部長陳良基今天在立法院教育文化委員會進行業務報告時表示，福衛五號相關問題都已改善完畢；太空中心副主任余憲政說明，部分影像品質已能達到黑白2米、彩色4米的要求，預計12月完成所有校正作業。

立法院教育文化委員會今天邀請科技部部長陳良基進行業務報告，包括柯志恩、蘇巧慧、張廖萬堅等多位立委都關心福衛五號自上月發生傳回的影像模糊、失焦等改善情形。

陳良基表示，福五影像品質問題，是因為對焦和原先設計不符，但影像品質是可以調整回來的，目前問題已完全改善；由於福五經驗還不足夠，科技部也邀請相關專家學者協助做專業處理。

太空中心副主任余憲政也表示，目前已有部分影像可符合黑白2米、彩色4米的要求，但仍有其他部分需要改進，預計12月左右可以完成所有改善作業。

立委蘇巧慧表示，雖然福五問題已陸續改善，但原本預期可以提供氣象觀測資料的福衛七號計畫，又因為經費問題被打亂，太空中心應負起責任提出未來的太空政策藍圖，但中心到現在連主任一職都懸缺。

陳良基解釋，福七第1組衛星預計將於明年發射，主要用來取代福三的6組衛星，負責低緯度氣象觀測，取樣資料可較以往增加3到4倍，對於台灣氣象維護已相當足夠，至於第2組衛星基於美方認為有商業獲利，希望能結合民間投資。

陳良基也說，至於太空中心主任和政策不見得有關連。

（更新時間：11:19分）