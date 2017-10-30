交通違規越來越多... 罰款收入連年增加

2017-10-30 09:27

〔記者陳宜加／台北報導〕立法院交通委員會今天審查公路總局預算，公路總局長陳彥伯報告指出，明年施政重點包括公路監理業務，持續推動銀髮族駕駛人關懷方案駕照管理、遊覽車安全設備提升、駕訓班專案不定期查核、道路交通安全講習等業務，並推動大型車輛裝設行車視野輔助設備。

至於公共運輸多元推升計畫，陳彥伯指出，將補助各地方政府辦理各項措施，包含購置無障礙車輛、推動場暫無障礙化、開駛快速直捷公車路線、推動新型態需求反應公共運輸服務、持續辦理公車進校園及重點區域轉乘優惠、電子票證技術強化誘因等。另外，公路建設部分，陳彥伯表示，將辦理台九線蘇花公路山區路段、花東縱谷公路安全景觀大道與南迴公路拓寬改善、淡江大橋及其連絡道路新建與省道改善計畫。

他指出，明年預期施政績效，盼能透過加強監警聯合稽查作業，降低行車事故發生率；推動大型車輛裝設行車視野輔助設備；推動銀髮族駕駛人關懷方案；小型車實際道路考照精進；強化汽車運輸業安全管理；以及建構綠色永續公共運輸系統，包含為因應高齡化社會，汰換無障礙公車、提升低地板或具有升降設備公車比例。

因近年交通違規罰鍰、規費收入及其他收入增加，去年歲入預算75億6989萬、決算數94億2348萬，執行率高達124.49％，增加18億5362萬元；今年編列78億8624萬元、截至9月分配58億732元、實收67億4435萬元，執行率116.14％

另外，去年歲出預算516億9976萬、決算數506億8319萬，執行率98.03％，主要是保留台九線蘇花公路山區路段改善計畫，因隧道開挖發生湧水及抽坍等影響，以及公路公共運輸提升計畫部分縣市補助計畫跨年度無法撥款，轉入今年度繼續辦理。今年歲出預算編列502億2895萬元，截至9月分配337億7549萬、支出309億1263萬，執行率91.52％。

公路總局明年歲入預算編列78億9903萬元，較上年度增加1279萬5千元，主要是增加罰款及賠償收入。至於明年歲出預算，公路總局編列469億2106萬元，較上年度502億2895萬元，減少33億789萬元。