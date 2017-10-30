又見肥貓！退輔會這單位超涼 業務超少每月爽領8萬...

華欣基金會位於光復北路的大樓，1年可收450萬元房租。（圖擷自Google地圖）

2017-10-30 09:37

〔即時新聞／綜合報導〕國防部退輔會成立「財團法人華欣文化基金會」，過去主要印製《榮光雙周刊》等榮民書刊，不過3年前已採公開招標，基金會業務幾乎歸零，週刊報導指出，該單位僅剩3名員工，不料每月以爽領8萬元的「高級約聘雇」，但自從2014年以來實際只標到1個案子，等於是一群把政府坐吃山空的肥貓。

《鏡週刊》報導，有退輔會不具名高層透露，華欣基金會除了3員工，另有董監事10人，政府每年補助基金會人事費用高684萬元，但基金會的實際效益相當低落。該高層還表示，基金會沒做事也能不靠標案過日子，因為該大樓位於黃金地段，1年就可以坐收450萬元房租。

華欣基金會董監事10人中還包括台北市議員厲耿桂芳，其他則多為退休將領，有的每月甚至可領12多萬元薪水。報導還指出，監察院早已盯上華欣基金會，但當監察院開始調查基金會實際收入支出效益時，基金會卻還暗中搶在調查委員介入前，想要增聘一名月薪10萬元的副總經理，不過所幸被監察院提早發現，才未得逞。

另外根據行政院主計總處統計，截至2016年為止，政府捐住的財團法人共165個，基金收支約2500億元，其中政府累積捐助金額低於5成、經費不受政府監督者就有43家，其中就包含華欣文化基金會。這些基金會業務量偏低，且擁有大量資產，更淪為少數人掌控，政府等於是養出一隻隻的肥貓，且現在要著手讓肥貓退場困難重重。