曹公祭典今登場 擬參選高市長4立委同台點燈

踩街活動今熱鬧登場。（記者陳文嬋攝）

2017-10-29 21:50

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄農田水利會今舉辦曹公金身安座大典暨踩街聯歡晚會，擬參選高雄市長的民進黨立委劉世芳等4人同台，與會長呂文豪一起點亮曹公廟，吸引1300人參加，場面熱鬧滾滾。

高雄農田水利會今起一連2天舉辦曹公金身安座大典暨踩街聯歡晚會，由踩街遊行打頭陣，森巴舞團帶來熱情舞蹈，炒熱現場氣氛，永春戰鼓團表演祥獅獻瑞，現場歡聲雷動，宛如嘉年華會，吸引1300人參加，為整個曹公祭典揭開序幕。

值得一提的是，擬參選高雄市長的民進黨立委劉世芳、陳其邁、管碧玲、林岱樺難得同台亮相，但卻互動不多，與會長呂文豪一起點燈，照亮整個曹公廟，為活動掀起高潮，現場響起熱烈歡呼聲。

呂文豪致詞表示，水利會每年都會辦理曹公祭典，曹公祭延續迄今超過百年，如今成為高雄水利會的地方傳統盛典，水利會本著「飲水思源、知恩報本」精神，為曹公復刻金身，並擴大舉行曹公祭，希望將曹公精神，世代延續下去。

呂文豪並頒發「曹公獎」給前會長李清福，表揚他對農業與水利建設的貢獻，由李清福夫人李林足素代領；主辦單位還準備50個獎項，最大獎是電視機，還有腳踏車、烤箱、電風扇等，讓民眾有機會獲得大獎。