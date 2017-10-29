南市東區議員選戰 新人蔡筱薇、曾信凱爭出線

2017-10-29 19:43

〔記者王俊忠／台南報導〕南市東區市議員選舉可能少一席，新人仍奮起爭出線！涉詐領助理費案決定放棄連任的賴清德嫡系議員陸美祈，其遺缺由同屬賴系的蔡筱薇出馬角逐，蔡獲得賴清德高規格推薦、特別到行政院與賴院長拍推薦照片；代父親曾順良出征的曾信凱則辦兒童繪畫比賽活動，推廣兒童美術教育。

對於東區市議員席次是否從現行6席減到5席？市府民政局長陳宗彥強調，目前尚未確定，應選席次必須等到明年選舉投票前半年的選區選舉人數來確定。

擔任立委林俊憲從議員到立委助理長達12年的蔡筱薇，決定爭取東區市議員民進黨黨內初選，她說，決定參選，來自於林俊憲及前南市長、行政院長賴清德的鼓勵與支持，在委員與院長兩人身上，她深深體會個人、城市或國家社會的進步，與「接受挑戰的勇氣、承擔責任的使命感」這兩項特質息息相關，在兩位政治前輩的鼓勵教導下，將延續同樣的信念與價值，為鄉親與台南打拚。

林俊憲對蔡筱薇能力十分肯定，他說蔡筱薇是30幾歲的新世代，如果能進入議會，相信會是非常優秀的議員，因她加入林俊憲團隊參與政治工作已逾十年，比起其他參選的新人，蔡有豐富的實務經驗，一些市民陳情案與市政相關議題，她熟捻程度不下於正職議員，賴清德院長也抱著鼓勵、交棒給年輕人的正向態度，鼓勵她參選，希望大家給年輕人一個機會，並以「十年磨練，最佳新世代」訴求爭取民進黨提名。

無黨籍東區市議員曾順良也決定交棒兒子曾信凱出征，父子持續從關懷社會著手，今天以「我愛府城」為主題、在東光國小東光館舉辦第12屆良友盃兒童繪畫比賽，全市小學有5百多位學生參加，親子們一面作畫、一面讓感情升溫。

曾順良與兒子曾信凱說，參賽學生逐年成長，反映出繪畫比賽獲得家長與小朋友肯定，繪畫好處多，一、能提升記憶力、觀察力、想像力，其次能及時宣洩情緒、繪畫使左、右大腦一起動、繪畫過程鍛練孩子的觀察力，培養孩子想像力，也是一種表情達意的方式。也藉此增進孩子們與家長的情感與互動，孩子的成長只有一次，給他們一個快樂童年，是每位家長心中最大的盼望，也是辦良友盃繪畫比賽的主要用意。