承接獵雷艦台船有意願 但要先問這三點…

慶富案風暴蔓延，獵雷艦是否續造引發關注。台船總經理曾國正表示「如果有機會，台船願意參與」，不過仍要看國防部後續政策如何制定。（資料照，記者黃旭磊攝）

2017-10-29 19:49

〔即時新聞／綜合報導〕慶富案風暴蔓延，獵雷艦是否續造引發關注。台船總經理曾國正表示「如果有機會，台船願意參與」，不過仍要看國防部後續政策如何制定。

《中央社》報導，曾國正提到，站在官股事業立場，台船會全力支持政府建軍政策，不過對於承接獵雷艦案，台船內部仍有一些擔憂和考量。

首先，國防部必須先確認獵雷艦是否續建，台船才能依政策方向提出看法，且造艦計畫是承繼慶富的方案、加上配套方案，還是完全採行新方案，台船都要事先確認。

第二，慶富的財務狀況以及與合約廠商間的關係，都要先釐清，以免台船承接後還要處理慶富執行時留下的財務問題。

第三，依國防部規定，建造獵雷艦要有國外技協廠商，若台船接手本案是繼續與慶富的技協廠商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）合作，還是可以找新的廠商，都是不同的情況。

台船高層強調，台船內部光研發人員就有300人，慶富才10人，台船造艦能力沒有問題。知情人士也提到，事實上2014年獵雷艦案招標時，台船不論資本額、造艦經驗、過去記錄都優於慶富，卻於競標中落敗。