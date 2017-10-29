陳亭妃造勢「正沖」服務處 黃偉哲、顏純左說話了

2017-10-29 17:38

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市長初選戰況激烈，市長參選人陳亭妃今天在安平區永華路舉行安平後援會成立大會，會場就在另一參選人黃偉哲安平服務處正對面，旁邊則是參選人顏純左的競選辦公室，而引發「宣示地盤」話題。黃偉哲今天下午表示，這只是地理上的巧合，他不會庸人自擾，只要合法就沒有問題。

陳亭妃澄清說，因當年賴清德院長參選台南市長時，安平後援會就是在此舉行成立大會，而更早之前，許添財也是在此成立安平後援會並當選台南市長，安平後援會主要是考量其具有勝選、傳承的象徵意義，因此才選擇在該地舉行成立大會。她強調，地點的選擇想法真的很簡單，這無關「宣示地盤」，她也沒有這個想法，大家不要想太多。

黃偉哲表示，過去要選舉，候選人都會在永康區的永大路設立競選總部，安平永華路是繼永大路之後的新戰區，地點的選擇只是地理上的巧合，「陳亭妃說沒有特殊的考量，我有同感。」

他說，這主要是永華路和永大路，都因道路寬、視野好，而且離市府（永華市政中心）比較近。若有其他的聯想，那是個人的見解，他予以尊重。這就像有人喜歡在溪頭、有人喜歡溪尾，有人要在路頭，有人則選在路尾，這都只是一個辦公室，不要想太多，一切尊重選民的選擇，他坦蕩蕩，開大門走大路，不會庸人自擾，只要合法就沒有問題，而當地也有顏純左的競選辦公室，國民黨議員盧崑福服務處也在那裡，有藍有綠，有男有女，有老有少，這也見證當地的多元性。

顏純左也表示，因為市政府就在永華路上，地點也離市府近。那是公眾可出入的地方，活動要怎樣辦，都沒有關係，外界的聯想都是個人解讀的不同，這沒什麼，他不會想太多。