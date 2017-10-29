夏威夷僑宴「坐滿滿」 小英超開心：真的想歡迎我

蔡英文總統（中）28日上午率團出訪馬紹爾群島、吐瓦魯及索羅門群島等南太平洋三友邦，她在行前表示，此行將向世界證明台灣有能力意願，為國際社會做出更多的貢獻。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-10-29 18:17

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文出訪南太平洋會見友邦，過境夏威夷時設僑宴，現場共開31席，起初小英擔心現場應該沒什麼人，沒想到印入眼簾的是滿滿人潮、座無虛席，讓她喜出望外，笑說：「相信不是因為週五，是真的想歡迎我」。此外小英也在致詞時提到，台灣會在區域安全、投資、貿易上持續與美國連結，「台美關係是前所未有的堅強」，同時向近期受到天災影響的加州、德州與美國東南部致哀。

據《上報》報導，蔡英文在僑宴致詞時表示，前一天晚上近午夜才抵達夏威夷，但外交部長李大維說，週五晚上大家應該比較晚睡，後來到了大廳後果然受到眾人迎接，表示充分感受到了大家的熱情，未來會繼續加油，現場也回報熱烈掌聲。

蔡英文表示，台灣正在改革的道路上，經濟也逐漸復甦，除了提到希望能和太平洋地區朋友建立更緊密夥伴關係外，也強調在經濟、貿易上「台灣會一直是美國可靠夥伴」。

最後以夏威夷許多僑胞的先人都是遠渡重洋到夏威夷開闢為例，雖台灣在外交這塊面臨許多挑戰，但會效法先輩走進世界，帶來更多的貢獻。