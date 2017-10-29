美前國務院亞太助卿 羅素大讚台灣美食

2017-10-29 16:44

〔即時新聞／綜合報導〕今年3月卸任美國國務院亞太助卿、現任美國智庫「「亞洲協會政策研究院」駐點外交官兼資深研究員羅素（Daniel Russel），10月22日至10月

25日受到我國政府邀請首度訪台，大讚台灣美食，羅素笑著說：「困難的兩岸關係，在台灣的美食陪伴下，瞬間變得比較容易處理了。」

根據中央社報導，羅素到過鼎泰豐在許多不同國家的分店。這次來台灣，他也去了鼎泰豐創始店，他認為實在是「太讚了」（terrific）!談及首訪台灣感想，感謝許多人熱情接待，包括美國在台協會處長梅健華（Kin Moy）、總統蔡英文，以及外交部官員、企業界人士等。此次台灣行，羅素也有到政治大學演講，分享個人對於台美關係、亞太情勢的看法。羅素表示：「跟學生的互動很有趣。」

報導說，羅素跟行政院大陸委員會主任委員張小月見面時，陸小月告訴他：「台灣有許多很棒的自行車道」；羅素表示，「過去有段時間曾與陸小月同時駐派荷蘭，在那段時間，我們都愛上騎腳踏車。」羅素提到：「下一次來台灣的時候，我很樂意體驗台灣的自行車道。」

報導指出，羅素是一名美國資深職業外交官，於2013年7月到2017年3月期間，擔任美國國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿。於前美國總統歐巴馬（Barack Obama）任內時，為總統特別助理暨白宮國家安全會議亞洲事務資深主任。