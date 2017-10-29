造勢「正沖」黃偉哲服務處 陳亭妃說原委

陳亭妃安平後援會成立大會，會場舞台位置就在黃偉哲的安平服務處正對面，引發聯想。（記者蔡文居攝）

2017-10-29 13:58

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市長初選況激烈，市長參選人陳亭妃今天在安平區永華路二段舉行安平後援會成立大會，會場舞台位置就在黨內另一位參選人黃偉哲的安平服務處正對面，而旁邊不到20公尺處，則是另一參選人顏純左的競選辦公室，因地點敏感，引起外界聯想。

陳亭妃到場後逐一與大家握手。她說，她想法很單純，大家不要想太多。（記者蔡文居攝）

陳亭妃安平後援會成立造勢大會，包括安平在地議員李文正及市議員王峻潭、莊玉珠、副議長郭信良等多人也出席力挺，陳亭妃陣營宣稱現場近3000人參與，現場聲勢浩大；而正對面的黃偉哲安平服務處，則一如往常，工作人員照常辦公，並未受影響。

陳亭妃陣營宣稱現場近三千人參與，現場聲勢浩大。（記者蔡文居攝）

陳亭妃澄清說，之所以選在該地點舉行成立大會，是安平後援會執行長陳宏明，也是賴清德院長當年參選市長安平後援會的大將，他與後會援開會後所建議的，因當年賴清德參選台南市長時，安平後援會就是在此舉行成立大會；而更早之前，前台南市長許添財也是在此成立安平後援會，後援會主要是考量其具有勝選、傳承的象徵意義，因此才選擇在該地舉行成立大會，她表示，就如上述所言，地點的選擇想法真的很簡單，這無關宣示地盤，她也沒有這個想法，大家不要想太多。

黃偉哲的安平服務處，對面的帳棚即是陳亭妃安平後援會成立現場。（記者蔡文居攝）

擔任大會司儀的市議員陳怡珍也說，當初後援會純粹認為該地點是個好地方，才選擇在此舉行成立大會，她到場有發現到，但一切順其自然，完全沒有別的意思。