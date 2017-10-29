綠能屋頂執行方案 賴揆要經濟部先公布

2017-10-29 13:28

〔記者羅添斌／台北報導〕關切我國2025非核家園目標、再生能源20％發電配比的執行進度，行政院長賴清德今天親自主持會議，除聽取經濟部能源局「綠能屋頂 全民參與」行動方案簡報，並盤整目前風力發電、太陽光電及地熱、水力等再生能源裝置容量、發電量及兩者的關聯。

行政院發言人徐國勇會後轉述表示，院長賴清德會中裁示，再生能源因發電特性，其中太陽能發電受限於季節及天氣的陰晴，發電時間受到限制；水力發電囿於水情，豐水期及枯水期發電量亦不同；深層地熱的開發技術則尚待突破。

賴揆並指示經濟部會同台電公司針對再生能源發電的特性，為達2025年20％發電配比的目標，仔細盤點各項再生能源發電所需的裝置容量及實際可能的發電量並提出具體的執行方案。

徐國勇說，院長賴清德預定於11月6日起針對五缺議題召開記者會，向國人報告解決方案，其中缺電部分預定於11月8日報告。

賴揆指示經濟部，要進一步完善規劃「綠能屋頂 全民參與」行動方案的原則、作法、經費、期程、效益及配套措施，並請經濟部先召開記者會正式對外公布。

另外，徐國勇指出，有關工業園區及科學園區綠能屋頂的執行方式及預估的發電量，賴揆也要求經濟部會同科技部研議規劃具體方案。

今日會議由經濟部報告，與會正副首長包括秘書長卓榮泰、政務委員吳政忠、張景森及陳美伶、行政院發言人徐國勇、經濟部長沈榮津、內政部次長花敬群、台電公司主管等。