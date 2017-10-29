宜蘭縣府治理第一名 藍綠肯定吳澤成聽進人民聲音

宜蘭縣政府治理第一名，不分藍綠肯定吳澤成聽進人民聲音。（記者簡惠茹攝）

2017-10-29 12:43

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣在2017年縣市幸福指數大調查中，拿下全國第5名，其中政府治理表現更是全台第一，宜蘭代理縣長吳澤成感謝大家對縣府團隊的支持，宜蘭縣議會不分藍綠給予吳澤成最高的肯定，認為他施政認真、傾聽人民聲音並用心解決問題。

吳澤成在臉書上表示，2017年縣市幸福指數大調查，宜蘭縣總體排名榮登第5名，其中，縣民主觀認定「政府治理」表現全台第1，「工作生活平衡」及「環境品質」2項指標的排名，也分居全台第2及第3。

吳澤成感謝大家對縣府團隊的支持，他說，縣府團隊秉持公僕廉能服務、縣民安居樂業施政主軸，用最少資源做最多的事，努力開源節流，加強公共基礎建設，積極促進文創產業及工商發展、建構友善城市，落實「超越-好故鄉、新宜蘭、好生活」施政願景。

宜蘭縣議會議長陳文昌說，吳澤成代理縣長施政認真，並且會回應人民的聲音，所以得到縣民的尊敬和肯定，認真確實打拼的表現，大家都看在眼裡，所以得到這樣的好成績，他可以在宜蘭縣民肯定下光榮離開，我們表示惋惜與祝福，不管誰來接任，期許可以學習吳澤成的精神。

「有目共睹，全民有感。」宜蘭縣議會民進黨團總召張秋明說，吳澤成很認真在施政，拿到這樣的名次是全縣縣民對他的肯定，而且代表對他的施政是有感的，吳澤成施政非常用心，對縣民還是民意代表反映的問題他都會用心了解和處理，是很負責很有執行力的好長官，他如果可以被延攬重要也是國家福氣，可以為全國做更多事情。

張秋明說，尤其剛閉幕的全運會能圓滿完成，吳澤成功不可沒，全縣都動起來，縣府、議會和各鄉鎮公所一起合作，不管是選手還是教練或裁判，大家都豎起大拇指說，簡直是世界級的招待。

宜蘭縣議會國民黨團書記長黃定和表示，吳澤成勇於任事，印象深刻的就是碰到問題時，發現對老百姓權益有所牴觸的事情，都會用心為民解決，代理縣長期間做的這麼好，還剩下一年而已卻要離開，真的很可惜，不然他可以為宜蘭的建設可以打下更好的基礎。