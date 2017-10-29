三度到吐瓦魯義診 林靜儀感受島國民眾熱情

民進黨立委林靜儀。（特派記者鍾麗華攝）

2017-10-29 12:37

〔特派記者鍾麗華／隨行採訪報導〕蔡英文總統的南太平洋友邦之旅，出訪馬紹爾群島、吐瓦魯與索羅門，此次僅2位立委隨行，包括民進黨立委林靜儀與谷辣斯・尤達卡，其中擔任婦產科醫師的林靜儀曾三度到吐瓦魯義診，林靜儀說，當地民眾要特地坐船前來，讓台灣醫師看病，在門診等兩、三天也不嫌累，整個國家人民氣質很純樸、熱情。

林靜儀說，她在2008、2011與 2013年，與中山醫學大學附設醫院行動醫療團、台灣與吐瓦魯的醫療合作計畫，分別與吐瓦魯待了2、3、4個星期。很多吐瓦魯民眾知道台灣醫療團前來看診，會特地從別的小島坐船到首都，在門診等上二、三天也是開開心心，不像台灣民眾等半個小時就沒有耐性。

林靜儀表示，吐國民眾晚上沒有什麼娛樂，大家很早就睡覺，有一天晚上她在路上逛，發現很多人的家裡都不關，天氣很熱，有人睡到下半身在門的外面，這個國家治安很好，晚上睡覺不必關門，真的是「夜不閉戶」。

林靜儀強調，吐瓦魯沒有工業與產業，沒有污染，可以感受到非常乾淨的空氣。吐瓦魯最高的地方是海平面2公尺，沒有辦法蓄水，因此每家的屋頂旁有溝槽專門集雨水來使用。

林靜儀說，不僅台灣的醫療團，台灣的農團也很厲害，想辦法改善吐國珊瑚礁的土壤，種出好吃的香瓜、 蓮霧與各式各樣的青菜， 改善當地人的營養狀況，當地的青菜嫩芽會被螃蟹吃，因此菜還種得比較高。

谷辣斯則帶了阿美族的情人袋與項鍊、還有頭飾，她說，吐瓦魯傳統的裙飾、配飾跟阿美族的傳統飾品非常像，而南島民族還會用非常多的花環、樹葉與羽毛來當頭飾，台灣跟南島所有民族非常相近。