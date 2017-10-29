北市重陽登山擠爆 網友爆：新北有收到活動資訊

台北市政府昨日舉辦重陽敬老登山活動，湧進大量民眾瘋搶摸彩券。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-10-29 12:52

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府昨日舉辦重陽登山活動，準備7000份禮物卻湧入7萬至10萬人，再加上動線設計不佳，多名長者在搶摸彩券時不慎跌傷，引起民怨。有PTT鄉民爆料，住在新北的父親和公園裡的長者，都在line收到當天的活動資訊，因此他猜測是很多新北人跑去參加，才讓活動現場擠爆。

鄉民指出，他父親的line收到宣傳資料，裡面寫著「有豐富的抽獎品跟價值500元以上的餐點，歡迎大家扶老攜幼來」。鄉民的父親還說，公園裡的老人都有被轉發這些資訊。因此鄉民懷疑，搞不好是新北長輩收到line，就扶老攜幼去參加活動，人數才會爆量。

其他網友見狀也紛紛留言表達意見，有人透露，「老人用line的程度超高」；還有人指出，當天沒拿到禮物的都能留下地址再補發，不知道如果真的有人留下新北地址，北市府會不會也發送禮品？畢竟北市經費應該用在北市民眾上才對。1名網友則說，本來雙北辦活動，兩地的人都會來參加，如果以後要避免，就限制北市戶籍才能參加就好了。

台北市長柯文哲，則對於原本是民眾全家出遊的美事，卻變成擁擠瘋搶摸彩券的狀況頻頻道歉，並透露去年只有3000多人來。柯P承認是應變不足，會加以檢討。