登山健行擠爆惹民怨 柯P：市府昨晚開始寫檢討報告

台北市長柯文哲29日出席鬧熱關渡節活動，變裝上陣吸引民眾目光。針對登山健行擠爆惹民怨，他說，社會局、工務局已寫檢討報告了（記者張嘉明攝）

2017-10-29 11:53

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府昨日舉辦重陽健行登山活動，但湧入大批人潮再加上動線設計不佳，許多長者為了搶摸彩券而跌成一團，共有23擦傷，1人胸悶自行就醫，不少人在現場沿路對著台北市長柯文哲叫罵。而柯P今日出席「2017鬧熱關渡節」活動划獨木舟，透露社會局、工務局等單位昨晚已經在寫檢討報告。

綜合媒體報導，柯文哲在划完獨木舟後，接受媒體訪問。對於昨日的健行活動可能擠進7萬至10萬人，柯P透露其實在去年只有3000多人參加，而這次準備了7000份禮物，當天早上還下雨，沒想到擠進太多人造成應變不及，這的確是應變能力不好。

柯文哲說，主辦的北市社會局與工務局已經在寫報告，之後就好好檢討。柯P還說，他昨天沒有罵任何人，因為大家都想辦好活動，但就是人數估計錯誤。有記者詢問，今天活動的人數和昨天差很多怎麼辦？柯P對此自信地說，到了下午人就會變多了。

柯文哲今日穿著一襲吸睛服裝，也引起媒體好奇，原來他不僅戴的帽子上有白鷺鷥布偶，衣服上還有招潮蟹，其實這是特地設計的衣服，關渡物種在全身上下都可以看到。柯P還對划獨木舟有特殊看法，他表示獨木舟練上半身，騎自行車則是下半身，如果想要均衡發展，可以先划完獨木舟再騎單車。