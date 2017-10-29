爭新北市長提名 吳秉叡辦重陽登山 賴清德、蘇貞昌相挺

行政院長賴清德、前院長蘇貞昌及立委吳秉叡29日一早參加「2017重陽敬老活動秉友作伙來登山」活動，並在登山步道與登山健行民眾擊掌。（記者劉信德攝）

2017-10-29 09:42

〔記者張安蕎／新北報導〕為了爭取新北市長提名，民進黨立委吳秉叡今天上午舉辦登山活動，請來行政院長賴清德、前行政院長蘇貞昌等人站台，現場宛如選舉造勢大會，號稱召集超過萬人的「秉友」相挺。

行政院長賴清德、前院長蘇貞昌及立委吳秉叡等出席「2017重陽敬老活動 秉友作伙來登山」活動。賴清德一到場，人潮便擠的水洩不通，眾多登山客搶著握手、簽名，他都一一回應，並且與健行民眾擊掌喊加油，僅需兩分鍾的路程，賴清德等人花了15分鐘才走完，高人氣可見一斑。

但也因參加人潮太多，有人鞋子被踩掉，還有多家媒體爭搶拍攝爆發口角開罵，賴清德被困在其中臉色僵硬，眾人也看傻眼。動線多次遭堵，現場秩序頗為混亂，賴清德也臨時取消媒體聯訪。

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行政院長賴清德、前院長蘇貞昌及立委吳秉叡29日一早參加「2017重陽敬老活動秉友作伙來登山」活動，並在登山步道與登山健行民眾擊掌。（記者劉信德攝）

行政院長賴清德、前院長蘇貞昌及立委吳秉叡29日一早參加「2017重陽敬老活動秉友作伙來登山」活動，並在登山步道與登山健行民眾擊掌。（記者劉信德攝）