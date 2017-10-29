小英出訪機上吃這些 李富城砲轟反被嗆爆！

2017-10-29 10:55

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家李富城昨於臉書抱怨，北市老人為7000分的重陽敬老入場券擠破頭，台灣貧民買不起貴得嚇人的蔬菜，但「總統的機上餐却（卻）是如此的豪奢」。貼文一出，引起批踢踢八卦板網友熱烈討論，「有這麼嚴重嗎」、「到底在崩潰啥」。

昨為重陽節，北市府社會局特別舉辦「樂活山林長青健行」登山活動，除免費參加，還可獲得小禮物與摸彩券，但因實際參與人數超出預期近10倍，多位民眾為搶券，不慎受傷掛彩，市長柯文哲為此鞠躬致歉。李富城於臉書上表示，「柯屁的德政，先砍敬老金、然後再引發爆動、人窮志短、沒辨法，你沒看見柯屁在耍你嗎？」並於文末備註，「幸虧我沒去」。

另外，總統蔡英文昨上午搭乘專機，出訪南太平洋三友邦（馬紹爾群島、吐瓦魯、索羅門群島），為期8天7夜。有媒體報導，華航不僅派出18位機組員服務，還準備中西合併的高檔餐點，包括松露醬明蝦、小羔羊排、小鮑魚佐義大利油醋、可頌麵包、滷松阪叉燒蛋黃麵、各式紅白酒、時鮮水果、起士蛋糕、哈根達斯冰淇淋等。李富城聞訊砲轟，菜價貴到嚇死人，讓他買不下去，「總統的機上餐却是如此的豪奢」，形成強烈對比。

對於李富城的抱怨，批踢踢八卦板網友直呼，「搞不清楚狀況」、「笑死，沒出過國嗎」、「甚（什）麼都能有意見」、「永遠見不得別人好」、「任何一道菜都可以寫成這樣好嗎，也沒有比較高級」、「講的台灣好像北韓似的」、「吃怎樣都會有意見啦」。